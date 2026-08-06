Boca derrotó a Estudiantes y logró su primer triunfo en el Clausura

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Buenos Aires, 5 ago (EFE).- Boca Juniors venció este miércoles por 1-0 a Estudiantes de La Plata y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura de Argentina, en un partido de la segunda jornada que fue reprogramado.

Con un gol de Santiago Ascacíbar, ex jugador del equipo platense, el ‘Xeneize’ dio vuelta a la racha negativa luego de una derrota inicial (3-0 ante Deportivo Riestra) y un empate con Newell’s Old Boys en Rosario (2-2).

El encuentro entre Boca y Estudiantes se disputó en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el primero hizo de local, debido a la resiembra del césped de ‘La Bombonera’ y a obras de riego y desagüe.

De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se puso al día con un éxito que le permite tener una semana tranquila de cara a su compromiso del próximo sábado ante Vélez Sarsfield por la cuarta jornada.

En el otro partido disputado este miércoles, Tigre y Belgrano empataron 0-0. El portero uruguayo Thiago Cardozo le desvió un penalti al delantero paraguayo Alfio Oviedo y fue expulsado Adrián Sánchez en el elenco cordobés.

Este jueves se disputará el único duelo reprogramado aún pendiente, entre Unión de Santa Fe y Lanús. EFE