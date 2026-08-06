La colombiana Murillo y el guadalupeño Portier dominan los 100 y 110 metros vallas

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Santo Domingo, 5 ago (EFE).- La colombiana María Murillo ganó este miércoles una final apretada para quedarse con la medalla de oro de los 100 metros con vallas, mientras que en los 110 metros vallas el ganador fue el guadalupeño Ulric Portier, en el atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Murillo, con un tiempo de 12.64 segundos, se impuso en la final a cubana Greisys Roble, que obtuvo una marca de 12.68 segundos.

El bronce quedó en manos de la puertorriqueña Paola Vázquez, que marcó 12.981 segundos, superando por lo mínimo a Denisha Cartwright, de Bahamas (12.990).

El resto de las competidoras fueron Adeyah Brewster, de Barbados; Deya Erickson, de las Islas Vírgenes Británicas; Maya Rollins, de Barbados; y Lisyanet Ruiz, de Cuba.

En los 110 metros con vallas masculino, Ulric Portier cruzó primero con 13.46 segundos, escoltado por el trinitense Rinaldo Moore (13.56) y el colombiano John Paredes (13.57), que se quedó con el bronce. EFE

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