Perú celebra el anuncio oficial del 'regreso a casa' de León XIV, "el papa peruano"

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Lima, 5 ago (EFE).- Perú recibió este miércoles con alegría y jolgorio el anuncio oficial de la visita que hará al país el papa León XIV, donde se dará el ansiado reencuentro que esperaban con su pontífice, "el papa peruano", como se le considera después de haber ejercido más de veinte años de vida pastoral en sus tierras y haber adquirido la nacionalidad peruana.

Desde que en mayo de 2025 Robert Prevost fuese escogido para suceder a Francisco y liderar la iglesia católica, Perú comenzó a pensar en el emotivo regreso como papa del joven misionero agustino que inició su labor en polvorientos barrios de la costa norte de Perú y que llegó a ser obispo de Chiclayo, diócesis a la que saludó en sus primeras palabras como pontífice.

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León XIV llegará al país que le vio crecer como pastor en su primera gira por Latinoamérica, donde entre el 6 y 17 de noviembre visitará Uruguay, Argentina y Perú.

En Perú será el país donde mayor tiempo estará, al permanecer toda una semana para visitar las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Tras hacer oficial el anuncio del viaje por parte del Vaticano, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, señaló que su país le espera "con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú".

"Recibo con profunda alegría la confirmación de que su santidad vendrá al Perú, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos", manifestó la mandataria, que la pasada semana inició su mandato y será la encargada de recibir al pontífice en el Palacio de Gobierno de Lima.

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"Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país", agregó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, apuntó que la llegada de León XIV será "un bálsamo" para los peruanos, y afirmó que el Gobierno de Fujimori está comprometido para conseguir que el viaje del sumo pontífice al país sea "todo un éxito".

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"Esta visita va a ser la manifestación de esta inmensa mayoría del pueblo peruano por la reconciliación, estamos enfocados en eso, y estamos muy ilusionados y felices de la visita del papa, que creo que será una especie de bálsamo para todos los peruanos", dijo el canciller en unas breves declaraciones a la prensa en el Palacio de Gobierno de Lima.

La Diócesis de Chiclayo apuntó que, en esta ciudad de la costa norte de Perú, el papa se reencontrará con la comunidad que lo acompañó durante sus años de servicio pastoral y con la que mantiene un vínculo especial.

Además, señaló que la visita del papa constituye, ante todo, "un acontecimiento pastoral y espiritual de gran trascendencia para nuestra comunidad" y su llegada "invita a renovar la esperanza y profundizar en nuestra misión, fortaleciendo el compromiso evangelizador y el servicio a nuestra sociedad".

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"La visita del Santo Padre nos impulsa a acogerlo con alegría y responsabilidad, y a mostrar al país y al mundo una región, que desde su riqueza cultural y su identidad, está llamada también a ser testimonio de fraternidad hospitalidad y esperanza", agregó.

El cardenal peruano Carlos Castillo, arzobispo de Lima, aseguró que la visita de León XIV a ciudades de la costa, sierra y selva del país representa un mensaje de abrazar la diversidad del país.

"Siendo él misionero y conocedor del país, nos trae un mensaje lleno de vida, de respuestas desde la fe a tantos interrogantes y tantas dificultades que tenemos", dijo Castillo en una entrevista telefónica en el canal estatal TV Perú. EFE

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