Turquía presenta ante el Parlamento una ley para suspender procesos y condenas a miembros del PKK

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El Gobierno de Turquía ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley destinado a suspender investigaciones, juicios y ejecución de condenas contra miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) acusados de delitos como pertenencia a grupo terrorista, complicidad, difusión de propaganda o financiación.

"Tras las consultas exhaustivas, el proyecto de ley sobre el fortalecimiento de la solidaridad nacional y la integración cocial, preparado con un amplio consenso que refleja la voluntad de solución de nuestra querida nación, se ha presentado hoy a consideración en nuestra venerable Gran Asamblea Nacional", ha informado el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, en redes sociales.

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El mandatario turco ha afirmado que la medida "tiene como objetivo liberar permanentemente a Turquía de la amenaza terrorista, consolidar" la "unidad y solidaridad nacional", así como "fortalecer el clima de paz" en el país y en la región.

El proyecto de ley pretende establecer un marco jurídico para suspender entre cinco y diez años las investigaciones penales, los procesos judiciales y la ejecución de determinadas penas de prisión a miembros del PKK una vez que el grupo y todas sus estructuras afiliadas hayan puesto fin a su actividad armada en el país.

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No obstante, excluye aquellos procesos relacionados con homicidios y delitos cometidos antes del 1 de junio de 2005 que conlleven penas de cadena perpetua o cadena perpetua agravada. El mecanismo podrá entrar en vigor únicamente después de que el Consejo de Seguridad Nacional confirme que el grupo ha entregado las armas al Estado, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

La propuesta del Gobierno --que no constituye una amnistía como tal-- tampoco incluye la liberación de su encarcelado líder, Abdulá Ocalan, en prisión desde 1999 y cuya libertad había sido una demanda clave de la organización, que anunció en mayo de 2025 su disolución y el fin de la lucha armada.

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Si bien el PKK formuló tras su fundación un llamamiento a la creación de un Estado independiente, en la actualidad aboga por una mayor autonomía en las zonas de mayoría kurda, parte de lo que se considera el Kurdistán histórico, que se extiende también a partes de Siria, Irak e Irán. Turquía sigue considerando al grupo una organización terrorista.