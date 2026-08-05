Organizaciones de infancia piden a España proteger a niños que están en la calle en Ceuta

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Madrid, 5 ago (EFE).- Organizaciones especializadas en la protección de la infancia expresaron al Gobierno español su preocupación por la situación de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas la pasada semana desde Marruecos, especialmente de los niños y niñas que están en la calle.

En sendas cartas dirigidas al presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, y a varios ministros, organizaciones como Plataforma de Infancia, Fundación Raíces o Asociación Exmenas muestran su preocupación por la situación de las personas que permanecen en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de la playa de la ciudad de Ceuta, entre las que puede haber niños y adolescentes aún no identificados y otras personas vulnerables.

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El pasado 30 de julio, decenas de miles de personas, 72.000 según el Gobierno español, cruzaron a nado desde Marruecos a Ceuta, aunque según fuentes oficiales 70.000 ya regresaron a ese país. Entre estas miles de personas, había menores y cientos de ellos deambulan aún por la ciudad española en el norte de África.

Además, las ONG piden que se garantice de forma inmediata el acceso a agua, alimentos, atención sanitaria y el resto de la asistencia humanitaria y muestran especial preocupación por la situación de vulnerabilidad de las niñas que se encuentran en situación de calle sin recibir protección.

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Las organizaciones recuerdan que todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español y la Convención de los Derechos del Niño.

Las organizaciones recuerdan que expulsar a niñas y niños de manera automática en contra de su voluntad es contrario al ordenamiento jurídico español y que cualquier decisión debe adoptarse tras escucharlos, valorar su situación individual y determinar cuál es la solución que mejor responde a su interés superior.

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Las entidades subrayan que es fundamental identificar a todas las niñas y niños para poder localizar a sus familias y, si finalmente se procede a su repatriación porque ese es su interés superior, que en ningún caso consista en la mera entrega a las autoridades marroquíes.

Los jóvenes en situación de desamparo deben ser inscritos en el Registro Menores Extranjeros No Acompañados y automáticamente tutelados, declaran las ONG. EFE