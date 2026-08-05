Uruguay celebra la visita del papa León XIV en noviembre

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Montevideo, 5 ago (EFE).- El Gobierno y la Iglesia Católica de Uruguay celebraron este miércoles la confirmación de que el papa León XIV visitará el país sudamericano en el mes de noviembre.

En una conferencia de prensa, el canciller Mario Lubetkin destacó la importancia de la llegada del pontífice e hizo hincapié en el significado de esta visita más allá del pensamiento espiritual de los uruguayos.

"Estamos hablando de una figura de relevancia mundial extraordinaria en tantos aspectos", dijo Lubetkin, quien agregó: "Nos llena de felicidad que una personalidad de este tipo, que no la miramos solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el rol que está jugando en el mundo, pueda estar con nosotros".

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Por otra parte, recordó que la llegada del papa a Uruguay se dará 38 años después de que sucediera por última vez un hecho de este tipo. El último en visitar el país sudamericano fue Juan Pablo II, quien en 1987 hizo una visita oficial y en 1988 una oficial y pastoral.

Por su parte, el cardenal Daniel Sturla apuntó que León XIV llegará a Uruguay "con un mensaje de esperanza para todos" ya que su visita trascenderá la frontera de la Iglesia Católica.

El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

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En este viaje visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Esta extensa gira por Latinoamérica, con doce días y diez ciudades, supera el récord anterior del viaje a África que el pontífice hizo en abril.

El papa León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos), regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.

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Pero además viajará a dos países que no visitó Francisco en sus doce años de pontificado: Argentina y Uruguay, la nación con la tasa católica más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %).

Este país, sin embargo, conserva una profunda religiosidad popular, según explicaron los medios italianos, "evidente en su devoción a su patrona, la Virgen de los Treinta y Tres, una pequeña estatua mariana de madera que, a pesar de estar ubicada en un territorio altamente secular, es considerada un símbolo". El papa rendirá homenaje a la Virgen viajando a Florida, donde la estatua original se conserva en la catedral. EFE

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