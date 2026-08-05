El Teatro La Latina acoge 'El Club de los Poetas Muertos' con Juanjo Artero al frente a partir del 11 de septiembre

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El Teatro La Latina acogerá el montaje 'El Club de los Poetas Muertos' a partir del 11 de septiembre. La adaptación del texto de Tom Schulman, tendrá como protagonista al actor Juanjo Artero.

Concretamente, encarnará al carismático profesor Keating, personaje cinematográfico al que dio vida Robin Williams en la adaptción al cine. Mientras, Juan Luis Iborra dirige el proyecto que cuenta un gran número de adolescentes en escena.

La propuesta escénica sitúa al público dentro del aula, haciéndolo partícipe de las lecciones del profesor y del despertar emocional de sus estudiantes.

Así, Manu Rodríguez, Tomy Álvarez, Jacobo Camarera o Gabriel Flores, entre otros, completan el reparto del espectáculo.