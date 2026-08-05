Marruecos procesa a 25 personas por organizar cruces clandestinos a Ceuta

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Rabat, 5 ago (EFE).- Un tribunal de Tetuán (norte de Marruecos) ha procesado a 25 personas por delitos relacionados con la organización de cruces clandestinos hacia la ciudad española de Ceuta durante la crisis migratoria de la pasada semana.

La Fiscalía , según la edición en árabe del diario Hespress, les acusa los delitos de rebelión, uso de armas, violencia contra la policía y daños públicos.

Además, están acusados de "facilitar la salida clandestina de extranjeros a través de lugares que no son los pasos fronterizos habilitados específicamente para ello, transporte de pasajeros sin autorización", de "participar en el transporte de pasajeros sin autorización y facilitar la salida clandestina de extranjeros por lugares no habilitados".

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Marruecos llevó también a 52 personas a los tribunales de la ciudad de Nador (norte) por los incidentes registrados durante la crisis, según la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (AMDH).

La crisis estalló el jueves, cuando más de 70.000 personas, según estimaciones oficiales, cruzaron de forma irregular desde Fnideq (Castillejos) hacia la ciudad autónoma española.

El caos creado en el mar ha provocado la muerte de al menos 141 personas según la ONG Caminando Fronteras. Las autoridades ceutíes han confirmado la recuperación de 75 cadáveres en el lado español mientras que Marruecos habla de 11 víctimas en su territorio. EFE

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