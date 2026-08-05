Investigado tras hallar en una finca de Ibiza un perro muerto y otros cuatro desnutridos y sin agua ni comida

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La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de maltrato animal en Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) tras hallar en una finca de la localidad un perro muerto y otros cuatro deshidratados, desnutridos y sin agua ni comida.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, a raíz de la denuncia de un ciudadano, agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvieron conocimiento de que varios perros de raza podenco ibicenco se encontraban en una posible situación de abandono crítico.

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Los agentes se desplazaron al lugar el pasado 22 de julio y desde el exterior observaron a cinco perros de esta raza. Uno de ellos estaba totalmente inmóvil, tumbado de lado en el suelo y aparentemente sin vida.

Al no encontrar a ninguna persona responsable en ese momento, los agentes iniciaron las gestiones para localizar al dueño de la parcela.

Localizada la persona encargada del cuidado directo de los perros, los agentes accedieron al interior de la finca. Durante la revisión del lugar, los agentes del Seprona comprobaron que los animales presentaban una delgadez extrema y signos evidentes de desnutrición, deshidratación grave y una pérdida alarmante de masa muscular.

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El recinto carecía por completo de agua limpia y alimento. Los comederos y bebederos estaban totalmente vacíos, secos y llenos de suciedad incrustada, lo que demostraba que los animales llevaban días sin recibir ningún tipo de sustento.

Siguiendo el relato de los agentes, el lugar se encontraba en unas condiciones higiénicas deplorables, con acumulación de plásticos, suciedad y excrementos secos.

Los agentes del Seprona retiraron a los perros y fueron entregados al personal técnico del Centro de protección de Animales Domésticos (Cepad) para su atención médica urgente y custodia provisional.

Además, investigaron al hombre por la comisión de un delito de maltrato animal --por omisión grave de los deberes de cuidado--, al considerar que el responsable dejó de alimentar e hidratar a los animales, provocando, supuestamente, la muerte de uno de ellos y poniendo en peligro inmediato la vida de los otros cuatro.

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