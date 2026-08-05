El Nikkei crece un 3,4 % impulsado por Wall Street ante esperanzas de acuerdo sobre Ormuz

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Tokio, 5 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, crecía un 3,4 % en la apertura de la sesión de este miércoles, impulsado por el cierre con récords en el mercado bursátil estadounidense ante el optimismo de los inversores por un posible acuerdo sobre el estrecho de Ormuz.

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 2.175,5 puntos, hasta las 66.133,03 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba un 1,53 %, o 60,67 puntos, hasta los 4.022,45 enteros.

El alza en el parqué tokiota llega después de que Wall Street cerrara con nuevos máximos en su principal indicador, el Dow Jones, y del selectivo S&P 500, motivados, entre otros factores, por las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre que EE.UU. e Irán podrían sellar un acuerdo entre "hoy y mañana" que incluya la reapertura del estratégico paso.

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En este contexto, el precio del barril de brent, de referencia en Europa, bajó un 5,26 %, hasta situarse en los 79,36 dólares, acumulando una caída superior al 12 % en apenas dos sesiones.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se disparaba más de un 9 %.

La empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, avanzaba un 6,78 %, mientras que el fabricante de memorias Kioxia subía un 6,43 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante, Toyota, cedía un 0,63 %, mientras que Honda y Nissan subía por encima del 2 %. EFE