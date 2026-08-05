El Mallorca golea al París Saint-Germain en su 48º Trofeu

Guardar

El RCD Mallorca se impuso (3-0) al París Saint-Germain este miércoles en el 48º Trofeu Ciutat de Palma - 150 Aniversari Estrella Damm, un serio correctivo para el campeón de Europa, a una semana de que dispute la final de la Supercopa de Europa.

El Estadi Mallorca Son Moix disfrutó de una fiesta completa para hacer piña desde una pretemporada que tiene como objetivo el regreso a LaLiga EA Sports. Con Luis García recién llegado al banquillo balear, el conjunto español mostró mucha más hambre, puntería e intensidad para tumbar a un PSG con pocos titulares.

PUBLICIDAD

Los de Luis Enrique Martínez estuvieron lejos de su habitual ritmo de juego y fallaron mucho en defensa, superados por la gran actuación de Jan Virgili, quien asistió a Zito Luvumbo para el 1-0 a los 20 minutos y firmó el 2-0 antes del descanso.

Los locales pudieron incluso aumentar la cuenta, aunque el PSG tuvo los primeros avisos, cuando el recién llegado y ex de los galos Arnau Tenas dejó un balón suelto que no aprovechó Khvitcha Kvaratskhelia o en la que Ibrahim Mbaye se estrelló con el larguero.

PUBLICIDAD

Antonio Raíllo hizo el 3-0 en un saque de esquina, en otra prueba de la pasividad defensiva del campeón de Europa. Un PSG tampoco preocupado pero esperando a sumar efectivos para empezar a preparar en condiciones el título de Supercopa contra el Aston Villa, el próximo miércoles en el Salzburgo Arena.