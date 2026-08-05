Bolsa mexicana pierde 0,46%, suma 3 bajas en 4 cuatro sesiones y baja a 66.525,18 unidades

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Ciudad de México, 5 ago (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este miércoles un 0,46 %, para sumar tres sesiones a la baja en las últimas cuatro jornadas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a 66.525,18 unidades, en una jornada con cierres mixtos para la mayoría de los mercados en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones avanzó y el Nasdaq Composite y el S&P 500 retrocedieron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,46 % para registrar caídas en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las caídas de las emisoras: Grupo Carso (-5,64 %), Bolsa Mexicana de Valores (-4,67 %), América Móvil (-3,21 %), La Comer (-2,75 %) y Walmex (-2,73 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que a pesar del retroceso de este miércoles, el mercado mexicano registra un avance del 3,45 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,24 unidades por billete verde, frente a los 17,26 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 165,4 millones de títulos por un importe de 14.747 millones de pesos (unos 855 millones de dólares).

De las 720 firmas que cotizaron en la jornada, 308 terminaron con sus precios al alza, 388 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las compañías mineras Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 5,44 % y Grupo México (GMEXICO B), con el 1,83 %, y del banco del Bajío (BBAJIO O), con el 1,67 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el –5,88 %; del conglomerado industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el -5,64 %, y de la propia Bolsa Mexicana de Valores (BOLSA A), con el -4,67 %. EFE

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