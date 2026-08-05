Banco Multiva refuerza su capital con una emisión internacional de 300 millones de dólares

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Ciudad de México, 5 ago (EFE).- Banco Multiva realizó una emisión internacional de capital adicional de nivel 1 (Additional Tier 1, AT1) por trescientos millones de dólares, una operación que busca fortalecer su estructura de capital, ampliar su capacidad de crecimiento y confirma la confianza de inversionistas internacionales en su estrategia de largo plazo.

La emisión se concretó el pasado 3 de agosto, cuando quedó definida la tasa de colocación, y será liquidada el próximo lunes 10 de agosto.

Para Banco Multiva esta operación es un hito institucional, al ser la primera de carácter internacional, lo que refleja el reconocimiento del mercado global a su modelo de banca especializada en sectores como la infraestructura, el gobierno y la energía.

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La directora general de Banco Multiva, Tamara Caballero, describió -en entrevista con EFE- la relevancia de esta operación para la organización. “Es un paso clave porque fortalece nuestro capital y, por lo tanto, nuestra capacidad para poder otorgar más financiamientos. Esto nos abre la puerta en los mercados globales para poder soportar el crecimiento de nuestra cartera”, expresó.

Caballero explicó que desde hace aproximadamente un año han buscado más alternativas para diversificar sus fuentes de capital.

“Las opciones en México para este tipo de herramientas están muy acotadas y es por eso que terminamos saliendo a los mercados globales. Los banqueros que nos acompañaron en esta operación nos analizaron y pensaron que teníamos una gran oportunidad para poder vender nuestro modelo internacionalmente”, manifestó.

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De acuerdo con la directiva, los recursos obtenidos se destinarán al financiamiento de proyectos en sectores como el de la infraestructura (aeropuertos, puertos, carreteras, trenes) y el agua, además del energético, donde el banco ya cuenta con una cartera estratégica de alrededor de 70.000 millones de pesos mexicanos (cerca de 4.059 millones de dólares), distribuida en 68 proyectos.

En la operación participaron, como coordinadores globales y colocadores, el banco multinacional de origen británico Barclays, el grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs y la multinacional de servicios financieros Jefferies.

Por su parte, el bufete internacional de abogados White & Case LLP, a través de White & Case S. C.; la firma mexicana de abogados Robles Miaja S. C. y la firma multinacional Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuaron como asesores legales de la transacción.

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Esta emisión internacional, según indicaron en Banco Multiva, se realiza en un contexto favorable para la inversión de largo plazo en el país, impulsado por iniciativas como el Plan México, una estrategia integral del gobierno federal para promover el desarrollo económico, la industrialización y la soberanía del país hacia 2030.

Caballero señaló que Banco Multiva ha impulsado diferentes financiamientos para el gobierno mexicano como los de los aeropuertos internacionales de Tepic-Riviera Nayarit y Puerto Escondido. "Vamos a estar muy activos en diferentes sectores y justo porque hoy nuestro modelo de negocios empata a la perfección con el plan industrial del país, nos adelantamos porque íbamos a necesitar capital para soportar este crecimiento", añadió.

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La estrategia de crecimiento de la entidad se refleja en una cartera de crédito histórica de 100.444 millones de pesos mexicanos (unos 5.836 millones de dólares estadounidenses) al cierre de 2025, cifra que representó un crecimiento de un 39 % respecto al año anterior.

Por último, Caballero definió este hito para Banco Multiva como "el principio de mucho más" y afirmó que haber encontrado esta nueva fuente de capital ayudará a la institución a afrontar los diferentes proyectos que vienen a futuro. EFE

(Texto) (Foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Multiva para la elaboración de este contenido.