Ana Fernández se sincera sobre su amistad con Andrea Molina: "Nos hemos ido desconectando"

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MADRID (CHANCE)

Mientras disfruta de unos días de verano en Mallorca, Ana Fernández ha hablado con total naturalidad sobre uno de los aspectos más personales de su vida: la evolución de su amistad con Andrea Molina. La actriz, que pasa largas temporadas en la isla y está muy pendiente del alquiler de su barco en Santa Ponça, ha reconocido que desde hace tiempo ya no mantiene el contacto diario que compartían años atrás.

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Lejos de alimentar cualquier rumor, ha explicado que simplemente sus vidas han tomado caminos diferentes. "Pues es que yo con ella desde hace un tiempo no tengo una relación diaria. No coincidimos tanto como antes. Al final las vidas, te vas haciendo más mayor, las mentes, los deseos, el trabajo... Los caminos a veces hay épocas en las que estás muy conectado y otras veces te vas desconectando", ha confesado.

Aun así, ha querido dejar claro que el cariño hacia la hija de Lydia Bosch sigue intacto y que solo desea que todo le vaya bien en esta nueva etapa. "Yo la tengo mucho cariño, la deseo que vaya súper bien su embarazo y todo. Pero es que en mi día a día no está. Yo creo que hay otras amigas que tiene o su familia, o lo que sea, pero yo no sé nada. Creo que está todo bien y ojalá vaya todo fenomenal", ha añadido.

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Durante su estancia en Mallorca, también está disfrutando del buen momento que atraviesa el alquiler de su barco, una actividad que compagina con su carrera interpretativa y de la que se ocupa personalmente. "Estoy muy contenta. Llevo un añito y medio y, como todo trabajo y todo emprendimiento, hay que ir poquito a poco. La verdad es que la gente acaba encantada porque es para pasar el día y disfrutar. Además, la zona de Santa Ponça tiene unas calas muy bonitas y muy tranquilitas", ha explicado.

La intérprete ha reconocido que incluso durante las vacaciones permanece pendiente del teléfono para gestionar reservas. "Mañana, de hecho, ya lo tengo todo el día completo. También de charter, estoy con el móvil para cerrar y enrolar gente", ha comentado entre risas.

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Estos días los está pasando junto a su madre y disfrutando del ambiente de las regatas, aunque espera reunirse pronto con su pareja, Adrián Roma, inmerso en plena temporada de conciertos con Marlon. "A ver si la semana que viene puedo volver ya con mi chico, con Adri, que está con conciertos todo el rato. Le he dicho ya: se acabó, hay que venir la semana que viene", ha revelado.