Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Un juez tumba una ley en el estado de Nueva York que prohíbe el uso de máscaras a efectivos del ICE

Imagen AF2L3MIF7VHRPPFRQI2A7TO5OA
Guardar

Un juez federal estadounidense ha tumbado una ley promulgada por el estado de Nueva York, liderado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, que prohíbe el uso de máscaras a efectivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el marco de los amplios dispositivos antiinmigratorios impulsados por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La jueza Mae A. D'Agostino del distrito norte de Nueva York ha determinado en su fallo que el estado no puede regular las actividades de las fuerzas del orden federales, según la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que la ley federal prevalece sobre las leyes impulsadas por los estados.

PUBLICIDAD

"Nueva York no puede imponer sus propios requisitos de uniforme a los agentes federales simplemente porque discrepa en la manera en que el Gobierno federal ejerce su autoridad", reza el fallo de la jueza, recogido por Politico.

Hochul ha resaltado en un comunicado junto a la fiscal general del estado, Letitia James, que la medida "es legal y mantendrá seguras a nuestras comunidades". "Las fuerzas del orden locales deben centrarse en asuntos locales y los contribuyentes de Nueva York no deberían tener que pagar la factura de ninguna colaboración con ICE", ha dicho.

PUBLICIDAD

"Si bien el tribunal ordenó suspender la aplicación de la prohibición de Nueva York sobre el uso de máscaras, mantenemos nuestra firme convicción de que los agentes con el rostro cubierto no hacen que Nueva York sea más segura y nuestras oficinas están evaluando todas las opciones legales en este momento", ha argüido.

Otro tribunal federal bloqueó la entrada en vigor en el estado de California, liderado por demócratas, de una ley que imponía a los agentes del ICE la obligación de no cubrirse el rostro con máscaras y de llevar una identificación claramente visible.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sheinbaum dice que México buscará recuperar bienes decomisados a 'El Mayo' en EE.UU.

Infobae

España busca librarse de los "estereotipos" en la Bienal del Libro de São Paulo

Infobae

Google ya permite sincronizar datos de FitBit y Google Health con el servicio de Apple Health

Google ya permite sincronizar datos de FitBit y Google Health con el servicio de Apple Health

El Ibex 35 cierra al alza y supera por primera vez en la historia la cota de los 20.000 puntos

El Ibex 35 cierra al alza y supera por primera vez en la historia la cota de los 20.000 puntos

Especialista recuerda que el calor acelera la evaporación de la película lagrimal y agrava el ojo seco

Infobae