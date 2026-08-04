Pakistán suspende a los policías de una comisaría por violación a mujer con discapacidad

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Islamabad, 4 ago (EFE).- Las autoridades paquistaníes de la ciudad oriental de Lahore suspendieron a todos los agentes de policía de una comisaría tras las denuncias de que una joven con discapacidad psíquica fue agredida sexualmente por un subinspector adjunto (ASI) dentro de las dependencias policiales, informó este martes la Policía.

"Tomando estricta nota del incidente de Ghaziabad, el inspector de Operaciones ha suspendido al jefe de la comisaría, a dos subinspectores, ocho asistentes y al personal de recepción junto con los 78 miembros de la comisaría por mala supervisión y negligencia", indicó la Policía en un comunicado.

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El inspector general adjunto (DIG) de Operaciones, Faisal Kamran, visitó la comisaría a última hora del lunes y ordenó la suspensión del jefe y de toda la plantilla alegando retrasos en la toma de medidas contra el acusado y por mantener desinformados a los altos mandos sobre el caso, agregó la nota oficial.

"Se está garantizando el proceso de rendición de cuentas desde el nivel de la comisaría para establecer una cultura policial responsable y cercana a la ciudadanía", afirmó Kamran, que insistió en que, bajo ninguna circunstancia, se tolerará una mala supervisión o un comportamiento irresponsable.

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El diario paquistaní Dawn detalló, citando al inspector, que la mujer fue presuntamente violada por el subinspector adjunto dentro de una habitación del recinto policial. Kamran precisó que la joven identificó la habitación exacta donde presuntamente ocurrieron los hechos en presencia de altos mandos de la Policía.

El Primer Reporte de Información (FIR) recoge la denuncia del padre de la joven, que asegura que comenzaron a buscar a su hija, de unos 20 años, al ver que no regresaba a casa el domingo por la tarde.

Según su relato, un hombre le dijo que un policía vestido de civil se había llevado a la joven.

"Llegamos a la comisaría de Ghaziabad alrededor de las 21:00 horas, pero en cuanto llegamos, mi hermano me llamó y me dijo que mi hija había vuelto a casa", relató el hombre a la Policía.

Al preguntarle el motivo, ella respondió que un agente de policía se la había llevado en una motocicleta y posteriormente la había violado, según consta en la denuncia. EFE