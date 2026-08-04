La Justicia rusa declara cómplices de crímenes nazis a héroes nacionalistas ucranianos

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Moscú, 4 ago (EFE).- La Justicia rusa declaró este martes a Stepán Bandera y otros líderes y organizaciones nacionalistas ucranianas de mitad de siglo XX cómplices de los crímenes de guerra cometidos por la Alemania nazi.

Bandera, Román Shujevich, Andriy Melnik y otras siete personalidades, además de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) "fueron identificados como cómplices de la Alemania nazi en crímenes de guerra", reza el comunicado de la Fiscalía General citado por la agencia de noticias rusa Interfax.

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También se les acusa de "crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo soviético en la Gran Guerra Patria" (1941-45), señaló el órgano.

Argumentaron el fallo con la necesidad de perpetuar la memoria de las víctimas, "desenmascarar las acciones ilegales del régimen de Kiev, revertir las decisiones de rehabilitación de criminales de guerra y reprimir los actos de extremismo contra nuestro país".

El Kremlin vincula desde hace años a Ucrania con el nazismo, concretamente tras la revolución del Euromaidan, que derrocó al entonces presidente prorruso, Víktor Yanukóvich, quien huyó en 2014 a Moscú.

El nacionalismo ucraniano, que ha tratado también durante décadas de reescribir su identidad nacional para separarla de la de Rusia y el pueblo soviético, abrazó las figuras y organizaciones independentistas que surgieron alrededor de la Segunda Guerra Mundial, heroificándolas por haber luchado por la independencia del país, pero suprimiendo algunas páginas oscuras de su historia, como la colaboración con el régimen nazi y el holocausto.

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Rusia, que en abril promulgó una ley que instaura penas de prisión por la negación de genocidio del pueblo soviético, excusó su invasión de Ucrania en 2022 con el objetivo de una supuesta "desmilitarización" y "desnazificación" de Ucrania.

De este modo, Moscú trata de vincular el actual conflicto bélico con la contienda mundial para darle sentido a una guerra contra un país vecino que hasta la historia reciente consideraba un pueblo hermano.

Desde entonces, Rusia ha reinterpretado su propia historia y victimizado a la Unión Soviética sobreponiendo los crímenes cometidos por los nazis y dejado en el olvido las purgas cometidas por el propio régimen socialista.

Por ejemplo, este año se sustituyó el Museo del GULAG, cerrado desde finales de 2024, por otro dedicado a los crímenes de guerra cometidos por el ejército nazi durante su invasión de la URSS. EFE