Navieros mexicanos alertan de alza del 70 % en transporte de contenedores

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- El costo promedio del transporte internacional de contenedores aumentó casi un 70 % frente al año pasado en medio de las hostilidades en Oriente Medio, una presión que alcanza al sector marítimo mexicano junto con la incertidumbre comercial con Estados Unidos y rezagos en infraestructura portuaria, alertaron este martes los navieros mexicanos.

José Manuel Urreta Ortega, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), señaló que la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos ha golpeado especialmente al transporte marítimo internacional y atribuyó el incremento de los costos al Índice Mundial de Contenedores (IWC).

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Además, afirmó que las expectativas de crecimiento del volumen de contenedores movilizados se han reducido, con caídas proyectadas de entre el 3 % y el 6 %, en un entorno de vulnerabilidad inflacionaria global por los precios del petróleo y otras materias primas.

A las tensiones internacionales, Urreta sumó la incertidumbre comercial con Estados Unidos, a su juicio, las reglas dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se han vuelto menos predecibles ante revisiones y cambios en políticas arancelarias estadounidenses, lo que genera dudas entre inversionistas y lleva a empresas a detener o retrasar proyectos.

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La Cameintram también apuntó a la fortaleza de la moneda mexicana, que se situó alrededor de 17,55 pesos por dólar.

Aunque consideró que esto contribuye a contener la inflación, advirtió de que encarece los productos mexicanos en el exterior y reduce su competitividad.

Urreta reconoció avances del Gobierno mexicano en empleo, consumo interno y algunos indicadores de comercio exterior, incluida la atracción de inversión extranjera directa, pero consideró insuficiente el crecimiento acumulado del producto interno bruto de los últimos años.

Frente a este escenario, la cámara señaló que la relocalización de cadenas de suministro o ’nearshoring’ abre una oportunidad para convertir a México en destino preferente de inversiones en América del Norte, aunque advirtió de limitaciones en su capacidad logística.

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México cuenta con 118 terminales portuarias distribuidas en ambos litorales, según la organización, pero mantiene rezagos en digitalización, automatización, conectividad intermodal y eficiencia administrativa, además de tiempos de espera y demoras aduaneras que afectan la competitividad comercial.

“México puede consolidarse como destino preferente para la relocalización de cadenas de suministro en América del Norte, pero ello nos exige una capacidad portuaria y logística que aún está en proceso”, sostuvo Urreta.

La Cameintram propuso por ello modernizar las aduanas, aumentar la eficiencia operativa y reforzar el diálogo con las autoridades para ofrecer certidumbre jurídica a las empresas, además de impulsar el cabotaje y la construcción naval como políticas estratégicas para fortalecer la economía mexicana.EFE

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