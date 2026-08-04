ONU pide a Israel respetar órdenes de CIJ ante reportes de eliminación de pruebas en Gaza

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Naciones Unidas, 4 ago (EFE).- La ONU pidió este martes a Israel que respete las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante el aumento de reportes que denuncian que está eliminando pruebas en Gaza necesarias para el caso por genocidio.

Así lo explicó el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria tras ser preguntado por un informe del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos que afirma que Israel está demoliendo y retirando escombros de barrios e instalaciones civiles.

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"Todas las autoridades deben acatar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia", declaró Haq.

El portavoz insistió en la "preocupación" del organismo con "las actividades llevadas a cabo por Israel en Gaza" y aseguró que seguirán haciendo todo lo posible para que los gazatíes "puedan volver a la vida normal y que se rindan cuentas sobre lo ocurrido".

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Hace dos años, la CIJ emitió una orden de seis medidas provisionales en las que exigía a Israel evitar cometer actos que supondrían una violación de la Convención sobre el Genocidio.

Entre ellas, ordenó preservar las pruebas relativas a posibles violaciones de la convención e impedir su destrucción, así como garantizar el acceso a la ayuda humanitaria básica.

El informe del Observatorio recoge que las fuerzas israelís, junto con empresas civiles, están llevando a cabo operaciones para remover y desmantelar escombros en zonas de la Franja de Gaza que ya están bajo su control.

Según dicen, hay unas 400 máquinas trabajando en la zona y en las últimas semanas han observado unos 100 camiones retirando escombros.

Además, el portavoz denunció que Israel continúa avanzando hacia la zona situada entre la Línea Amarilla y la Línea Naranja, como se conoce a dos áreas de demarcación interna establecidas tras el acuerdo de alto el fuego en octubre del año pasado.

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"Las tropas israelís destruyeron las tiendas de campaña de casi una docena de familias que se refugiaban en el patio de una escuela y colocaron bloques de cemento en las instalaciones, lo que supone una nueva expansión de las zonas en que las autoridades israelís han impuesto restricciones de acceso", explicó el portavoz.

En Cisjordania hay "más de 80 escuelas" que se encuentran sujetas a órdenes de demolición o medidas similares. EFE