Lleida.net reduce un 68% el beneficio antes de impuestos en el segundo trimestre, hasta 101.000 euros

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Lleida.net obtuvo un beneficio antes de impuestos de 101.000 euros en el segundo trimestre del año, un 68% menos que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado este martes.

La empresa ha añadido que la facturación fue de 4,5 millones, un 7% menos, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 713.000 euros, un 27% interanual menos.

La compañía ha asegurado que "el retroceso mide el coste de un cambio de modelo", ya que ha explicado que está sustituyendo una facturación concentrada en pocos contratos mayoristas de importe alto por otra repartida entre miles de clientes finales de ticket menor.

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En este sentido, cerró el trimestre con 12.545 clientes activos, "la cifra más alta de su historia", y ha añadido que el relevo avanza más rápido en número de clientes que en volumen de negocio, lo que explica la cuenta de resultados del periodo.

El consejero delegado, Sisco Sapena, ha explicado que Lleida.net "ha dejado de ser una compañía que depende de un puñado de grandes contratos para convertirse en otra que factura a miles de clientes cada mes".