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Joma se une a London Premier Padel P1 como calzado oficial del evento

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Joma y London Premier Padel P1 anuncian su acuerdo por el cual la marca española se convierte en calzado oficial del evento, ampliando una colaboración dentro del circuito que ya contaba con presencia en las sedes de Valladolid, Dubai y Alemania.

"Para Joma, supone una oportunidad clave, ya que le permite ampliar su visibilidad internacional en torneos de élite, y también innovar y conectar con un público apasionado por el pádel. Al asociarse con uno de los circuitos internacionales más prestigiosos y con mayor proyección del mundo, la firma española fortalece su compromiso con la excelencia deportiva, el rendimiento y el apoyo a una comunidad creciente de aficionados", destacó la marca en un comunicado.

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La presencia de Joma en la prueba de Premier Padel P1 en Londres permite "seguir acercando su propuesta de calzado técnico a una comunidad global de jugadores, aficionados y profesionales del sector", que exige "estabilidad, agarre, resistencia y capacidad de respuesta en movimientos rápidos, cambios de dirección y acciones continuas cerca de la red".

Así, la marca proporcionará un producto especializado para pádel, preparado para "acompañar el ritmo real del juego y equipado con tecnología de vanguardia". "Esta alianza entre Joma y Premier Padel marca el inicio de una etapa emocionante para ambos, en la que el deporte y la innovación estarán en el centro de la acción", concluyó el comunicado.

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