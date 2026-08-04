El PP dice al Parlamento Europeo que Sánchez pone en riesgo la soberanía nacional y europea con la crisis de Ceuta

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La delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo ha denunciado este martes ante la Eurocámara que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria de Ceuta pone "en peligro la soberanía nacional y europea", al tiempo que ha reclamado una respuesta "firme" de la Unión Europea para proteger su frontera exterior y ha impulsado un debate sobre esta crisis que se celebrará en el pleno del próximo mes de septiembre.

En una carta remitida a todos los eurodiputados, los 'populares' sostienen que "la entrada masiva e irregular" registrada en Ceuta y Melilla constituye "la peor crisis de soberanía nacional de la frontera sur de Europa", por lo que defienden que la situación trasciende requiere una respuesta coordinada por parte de las instituciones comunitarias.

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"Ceuta no es solo una frontera española; es la frontera exterior de Europa", subrayan los europarlamentarios, que consideran que lo ocurrido "trasciende una crisis migratoria" y supone una amenaza para "la integridad territorial de España" y para "la credibilidad del espacio Schengen".

Asimismo, el PP reprocha al Ejecutivo que no haya respondido al ofrecimiento realizado por la Comisión Europea para reforzar el apoyo financiero, técnico y operativo a España, incluido el despliegue de Frontex, "mientras la presión migratoria continúa aumentando", según expone en la carta.

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"Según el Ministerio del Interior de España, entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026 hubo 2.991 llegadas irregulares a Ceuta y Melilla, un 140% más que en el mismo periodo de 2025", recuerdan los 'populares', que utilizan estos datos para sostener que la presión migratoria sobre la frontera sur se ha intensificado en los últimos meses.

La delegación española sostiene además que la situación está generando una "creciente preocupación" entre otros Estados miembro y recuerda que gobiernos como los de Italia, Finlandia, Suecia, Francia, Dinamarca, Austria o República Checa han expresado su inquietud por el impacto que la crisis puede tener sobre la libre circulación en la UE.

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"La instrumentalización de la inmigración como herramienta de presión contra un Estado miembro exige una respuesta europea coordinada", concluyen los eurodiputados, que advierten de que "lo que está en juego no es únicamente la soberanía de España, sino la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y la supervivencia del espacio Schengen".

En paralelo, el PPE ha solicitado la celebración de un debate en el próximo pleno de la Eurocámara sobre la crisis migratoria en Ceuta, sus implicaciones para la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y la necesidad de articular una respuesta europea común, que, según indica el grupo, tendrá lugar la semana del 14 de septiembre en Estrasburgo.

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