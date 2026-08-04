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La WNBA da la bienvenida a las Cleveland Sirens para 2028

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La Women's National Basketball Association (WNBA) ha desvelado este martes el nombre de las Cleveland Sirens, nuevo equipo de Ohio que competirá en su liga a partir del año 2028 y que tendrá el Rocket Arena como pabellón para jugar sus encuentros como local.

Durante un evento en el mismo Rocket Arena aparecieron sobre el escenario Nic Barlage, CEO de Rock Entertainment Group, y Koby Altman, presidente de Operaciones de Baloncesto de los Cleveland Cavaliers, para detallar la puesta de largo de esta nueva franquicia en la WNBA.

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Allison Howard, que ejercía como vicepresidenta ejecutiva y como directora comercial de Rock Entertainment Group y de los propios Cleveland Cavaliers, fue confirmada como presidenta de Operaciones de Negocio para estas Cleveland Sirens de cara a la expansión liguera.

Esta nueva franquicia de Ohio será la decimosexta en la WNBA, si bien Cleveland ya tuvo a las Rockers en dicha liga desde 1997 y 2003. Bajo el paraguas empresarial de Rock Entertainment Group, las Sirens estarán ahora vinculadas a los Cavaliers de la NBA y a los Charge de la G League.

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