La subida del Danubio permite dejar operativa al menos dos días la central nuclear rumana

Guardar

Bucarest, 4 ago (EFE).- Los trabajos de ingeniería han elevado el nivel del río Danubio en la única central nuclear de Rumanía, que suministra el 20 % de la electricidad del país, lo que permitirá mantenerla operativa al menos dos días más, informa este martes el Gobierno.

"Considerando que el pronóstico indicaba un descenso de 2 cm podemos afirmar que la operación de ayer produjo un aumento neto de al menos 4 cm, lo que significa dos días más de funcionamiento", aseguró en la red Facebook el ministro de Defensa, Radu Miruta, en referencia a la voladura controlada de una roca para desviar más agua hacia la planta de Cernavoda.

PUBLICIDAD

Este martes continúan las labores de carga de las barcazas que se hundirán en la misma zona para elevar el nivel del agua entre 10 y 12 centímetros, según informa la Administración Nacional de Aguas.

"Cada centímetro que ganamos supone un día más para que la planta funcione", explicó al canal Digi 24 la portavoz de esa agencia, Ana Maria Agiu, quien afirmó que se trata de una "carrera contrarreloj".

Las obras tienen lugar mientras los expertos adelantan que el caudal del Danubio a su entrada a Rumanía bajará hasta los 1.350 metros cúbicos por segundo, por debajo del mínimo histórico de 1.400 metros cúbicos por segundo registrado en 1985.

PUBLICIDAD

El promedio para agosto es de 3.900 metros cúbicos por segundo, informa hoy Agerpres citando datos del Instituto Nacional de Hidrología.

Los dos reactores de Cernavoda generan conjuntamente 1.400 megavatios, el 20 % de la electricidad que consume Rumanía. El pasado día 28 se desconectó uno de ellos y desde entonces las autoridades intentan mantener activo el segundo aumentando el nivel del agua, que se emplea para refrigerarlos.

PUBLICIDAD

La caída de la producción eléctrica ha llevado a varias ciudades a reducir el consumo, limitando el alumbrado público, recargando las baterías de autobuses durante la noche y pidiendo a los ciudadanos que ahorren energía.

El Gobierno ha pedido a las industrias que reduzcan el consumo y ha anunciado que impondrá restricciones si el ahorro voluntario no es suficiente.

La ola de calor que contribuye al bajo caudal del río continuará esta semana con temperaturas de hasta 40 grados, lo que ha motivado la declaración de la alerta roja por calor en varias regiones.

El caudal del Danubio ha caído a mínimos en 40 años por la falta de lluvias, la reducción del agua procedente del deshielo alpino y las sucesivas oleadas de calor que afectan desde hace semanas a la región. EFE