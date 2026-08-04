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Armengol se muestra "consternada" por la muerte de 17 migrantes al sur de Mallorca y reclama una respuesta coordinada

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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha mostrado este martes "consternada" por la muerte de 17 personas migrantes que viajaban en una patera rumbo a Mallorca y ha reclamado una respuesta coordinada.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, Armengol ha reivindicado que el drama en el Mediterráneo merece una respuesta "coordinada, conjunta y serena" por parte de los países de la Unión Europea y para frenar los discursos extremistas y de enfrentamiento".

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"Mis pensamientos están ahora mismo con las familias de las víctimas, que las vieron partir de su país con la esperanza de encontrar una vida mejor, y ahora deben sufrir la incertidumbre y el dolor de esperar noticias suyas", ha añadido.

La expresidenta del Govern ha agradecido la labor del personal de Salvamento Marítimo y del resto del operativo de rescate y atención sanitaria a los supervivientes.

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