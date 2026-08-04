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La Agencia Espacial Europea y Pokémon se unen para inspirar a los jóvenes "a soñar a lo grande, explorar y experimentar"

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La Agencia Espacial Europea (ESA) y The Pokémon Company International (TPCi) unen fuerzas para conmemorar la Semana Mundial del Espacio, que se celebrará del 4 al 10 de octubre de 2026.

Esta colaboración única y de duración limitada reúne dos universos unidos por "la curiosidad, la exploración y la imaginación", según ha informado la Agencia Espacial Europea.

"Colaborar con Pokémon, una marca con un universo tan rico e imaginativo, representa una oportunidad única para que la ESA acerque el espacio a diferentes tipos de público a través de la creatividad y la narración", ha afirmado la directora del Departamento de Comunicación de la ESA, Anne-Sophie Bradelle.

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Bradelle ha agregado que, "basada en valores compartidos como la curiosidad y la imaginación, esta colaboración respalda la ambición de la ESA, tal y como se recoge en la Estrategia 2040, de inspirar a Europa, especialmente a los jóvenes y a las futuras generaciones".

Durante décadas, el espacio ha inspirado a las personas a soñar y a mirar más allá del horizonte. La ESA ha transformado esa inspiración en exploración, ampliando el conocimiento del Universo y compartiendo este viaje de descubrimiento con la gente de la Tierra.

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Pokémon, por su parte, ha despertado ese mismo espíritu de aventura durante generaciones, invitando a los aficionados de todo el mundo a descubrir, aprender y explorar jugando.

La ESA y Pokémon comparten una ambición: "inspirar a las nuevas generaciones a soñar a lo grande, explorar y experimentar". Ya sea a través de la ciencia o de la imaginación, todo descubrimiento comienza con la curiosidad.

Esta colaboración refleja el deseo compartido de "tender puentes entre el espacio, la ciencia y la narrativa", y de despertar el interés y la emoción entre el público joven y los aficionados de todo el mundo.

Desde la ESA destacan que próximamente se darán más detalles sobre esta colaboración, pero agregan que quienes lo deseen "pueden abrocharse sus cascos espaciales y tener preparadas sus Pokédex".

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