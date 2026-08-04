La nueva generación del snacking saludable tiene un nuevo protagonista: Maltchies Chile&Lima llega a España

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(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 4 de agosto de 2026.- Se está ante un snack realmente diferente, que rompe con lo convencional. La malta, ingrediente protagonista de Maltchies, marca la diferencia y ofrece una nueva experiencia en el mundo del snacking. La marca amplía su gama con una nueva receta que combina un intenso toque picante con una refrescante nota cítrica, mientras consolida su expansión en España con su llegada a los lineales de El Corte Inglés

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Hay snacks que acompañan un momento. Y hay snacks que lo cambian por completo. Tras conquistar a los primeros consumidores españoles con su concepto, Maltchies amplía su gama con una nueva receta llena de personalidad: Chile & Lima. Una combinación vibrante donde el picante se une a la frescura de la lima para crear un equilibrio que invita a coger… uno más. Pero el verdadero secreto de Maltchies no está solo en su sabor. Está en la malta.

¿Qué es la malta?

La malta se obtiene mediante un proceso natural de germinación controlada de semillas. Este proceso reproduce lo que ocurre cuando una semilla empieza a germinar, activando sus enzimas y revelando todo su potencial nutricional, además de aportar un sabor único. En Maltchies, aplicamos este proceso a la cebada, el trigo y las lentejas, transformándolos en un snack diferente. El resultado es una combinación de cereales y legumbres malteados que ofrece una textura crujiente, un sabor auténtico y una experiencia nueva dentro del mundo de los snacks.

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Además, los snacks Maltchies cuentan con Nutri-Score A, son ricos en fibra, fuente de proteínas y están elaborados sin fritura y contienen un 70% menos de grasa que otros snacks similares ofreciendo una alternativa para quienes buscan disfrutar sin renunciar a la calidad de los ingredientes.

Chile & Lima: el equilibrio perfecto entre intensidad y frescura

La nueva variedad Chile & Lima combina un picante que va creciendo poco a poco con el toque refrescante de la lima. Cada bocado comienza con una explosión de sabor, evoluciona hacia las notas tostadas características de los ingredientes malteados y termina con una frescura que invita inmediatamente al siguiente. Es el snack ideal para quienes buscan descubrir algo nuevo, compartir con amigos, acompañar una bebida o simplemente disfrutar de un momento de placer con un producto diferente.

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La innovación llega al lineal

Frente a los snacks tradicionales elaborados principalmente a base de patata o maíz, Maltchies abre una nueva categoría dentro del mundo del snacking. Porque, a veces, la próxima gran revolución no consiste en inventar un ingrediente nuevo, sino en descubrir todo lo que un ingrediente conocido puede llegar a ofrecer.

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Una historia de éxito que continúa en España

Tras la buena acogida entre los consumidores españoles, Maltchies continúa su expansión en España con su llegada a El Corte Inglés, sumándose a la presencia ya establecida en una selección de tiendas Alcampo. La nueva variedad Maltchies Chile & Lima, junto al resto de la gama, ya está disponible para que cada vez más consumidores puedan descubrir una nueva forma de disfrutar del snacking.

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Sobre Maltchies

Maltchies forma parte de Boortmalt, una de las principales malterías del mundo que lleva más de 100 años perfeccionando el arte del malteado. Más información en Maltchies.com

Contacto

Nombre contacto: Maltchies Press Team

Descripción contacto: BOORTMALT NV

Teléfono de contacto: +3235450411