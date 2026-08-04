El Gobierno eleva a 260 los migrantes que permanecen en Melilla y cifra en 1.323 los intentos de entradas

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La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha elevado este martes de 160 a 260 el número de migrantes marroquíes que permanecen en la ciudad tras los intentos de entrada registrados la pasada semana, al tiempo que ha cifrado en 1.323 las personas que trataron de acceder de forma irregular durante los dos días de mayor presión migratoria.

En una rueda de prensa acompañada por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Jesús Rueda, y el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía, Diego Saavedra, Moh ha explicado que 1.063 de los migrantes fueron retornados a Marruecos, mientras que los 260 restantes permanecen actualmente en Melilla. De estas personas alrededor de 140 son menores de edad y unas 120 son adultas.

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La delegada ha realizado un balance del dispositivo desplegado desde la noche del jueves, cuando se procedió al cierre del paso fronterizo de Beni Enzar, y ha destacado la actuación coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local, los servicios sanitarios y el resto de administraciones implicadas.

"La colaboración y la coordinación han sido excelentes y han sido puntos clave para poder dar una respuesta de estas características ante una situación como la que hemos estado viviendo", ha afirmado.

Además, ha explicado que el operativo tuvo que actuar de forma simultánea en distintos puntos del perímetro fronterizo, entre ellos el Dique Sur, Barrio Chino, Farhana y el tramo comprendido entre Barrio Chino y Beni Enzar, para lo que se movilizaron más de 400 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, además de los servicios de emergencia.

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ATENCIÓN SANITARIA

En el ámbito sanitario, ha indicado que el dispositivo coordinado por INGESA realizó 211 asistencias in situ, mientras que 25 personas fueron trasladadas al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 43 más recibieron atención en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Melilla.

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Respecto a la Operación Paso del Estrecho (OPE), la delegada ha señalado que, tras la reapertura gradual de la frontera el sábado, unos 930 vehículos cruzaron hacia Marruecos, cifra a la que se sumaron otros 700 vehículos durante la jornada del domingo, además del tránsito habitual de residentes y viajeros con destino a la península.

En materia de seguridad, Moh ha informado del refuerzo de medios desplegados en Melilla con la incorporación de nuevas unidades de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, integradas por 18 agentes y un sargento, así como 50 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), pilotos especializados en drones y nuevo material operativo y de vigilancia.

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TRASLADO DE MENORES

Asimismo, ha recordado que Melilla continúa en situación de contingencia migratoria extraordinaria y ha asegurado que el Gobierno está aplicando "con la máxima celeridad posible" el artículo 35 de la Ley de Extranjería para proceder al traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, respetando los plazos y garantías legales.

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Durante su comparecencia también ha anunciado que la Guardia Civil trabaja en la implantación de nuevos elementos de contención en el perímetro fronterizo, adaptados a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y a las vulnerabilidades detectadas durante los últimos episodios de presión migratoria.

Para concluir, Sabrina Moh ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha defendido la respuesta ofrecida por las administraciones. "La ciudadanía debe saber que, cuando se producen situaciones de estas características, el Gobierno de España va a responder buscando soluciones e intentando hacer las cosas de la mejor manera posible", ha afirmado, antes de agradecer el trabajo desarrollado por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y el resto de organismos que participaron en el operativo.

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