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Estallan violentos enfrentamientos entre milicias rivales cerca de una estratégica carretera en el noroeste

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Dos grupos de milicias rivales a lo largo de la estratégica carretera costera que conecta las ciudades de Zauiya y Surman, en el noroeste de Libia, han protagonizado este martes violentos enfrentamientos desde primera hora de la mañana que han sumido a la zona en el caos y en la inseguridad.

Los municipios de Zauiya y Surman han instado a los ciudadanos a permanecer en sus hogares y han suspendido actividades en varias instituciones para garantizar la seguridad de sus trabajadores. Por su parte, la Media Luna Roja libia ha elevado su nivel de alerta al máximo, instando a abrir corredores humanitarios para dejar paso a las ambulancias, según ha recogido la agencia de noticias LANA.

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Durante los enfrentamientos entre las milicias, se ha registrado una fuga de varios reclusos en un centro de detención en Surman, lo que ha obligado a la Policía Judicial a abrir una investigación y coordinar con las autoridades militares y de seguridad pertinentes la identificación de los presos fugados.

Si bien fuentes locales apuntan a que se han producido múltiples víctimas mortales debido a los combates --que habrían tenido lugar con armamento ligero y pesado-- por el momento las autoridades libias no han ofrecido un balance oficial.

La carretera en cuestión es la principal vía terrestre del oeste de Libia, ya que conecta la capital, Trípoli, con la frontera tunecina. En Zauiya hay además una importante refinería de petróleo, que tenido que pedir a sus trabajadores que eviten las zonas y rutas de los enfrentamientos.

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