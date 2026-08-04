CMF presenta los Clip Pro, sus primeros auriculares 'open-ear' con diseño de 'clip on' y autonomía de hasta 32,5 horas

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CMF ha presentado sus nuevos auriculares Clip Pro, con los que se estrena en el formato 'open-ear' ofreciendo un diseño ergonómico de 'clip on', un sonido de alta resolución inmersivo y hasta 32,5 horas de autonomía.

La submarca económica de Nothing ha dado a conocer sus nuevos auriculares este martes como un modelo pensado para ofrecer una experiencia de audio "tan natural como su sonido". Con el foco puesto en los usuarios que afrontan largas jornadas de trabajo y llevan un estilo de vida activo.

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En este sentido, los Clip Pro siguen el lenguaje de diseño de CMF y, con un formato 'open-ear', aseguran unas líneas ergonómicas que combinan comodidad y calidad de sonido. Concretamente, los auriculares cuentan con tres puntos de sujeción que distribuyen la presión de manera uniforme por la oreja, en lugar de concentrar la en una única zona.

Como resultado, ofrecen un ajuste seguro para su uso durante desplazamientos o realizando deporte. Igualmente, el arco flexible en forma de C se conforma de un núcleo de titanio que, a su vez, se adapta a las distintas formas de oreja.

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Asimismo, están fabricados con materiales suaves al tacto y son muy ligeros, con un peso de 5,9 gramos por auricular, lo que hace que "apenas se note al llevarlo", como ha especificado la tecnológica en un comunicado.

En lo relativo al sonido, los Clip Pro incluyen un 'driver' dinámico de 10,8 mm con doble imán, con el que asegura un sonido grave y potente, así como voces claras y agudos nítidos. Igualmente, "para compensar la pérdida natural de graves" que provoca su formato 'open-ear', la compañía ha introducido su tecnología Ultra Bass, que "refuerza de forma inteligente las frecuencias bajas y reduce la distorsión en los agudos".

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Además, los auriculares cuentan con la certificación Hi-Res Audio, que es compatible con los códecs LDAC, AAC y SBC, para una transmisión inalámbrica de mayor calidad en dispositivos compatibles.

A la hora de hablar a través de los auriculares, los Clip Pro combinan la tecnología Clear Voice, impulsada por VPU, con un sistema de cuatro micrófonos HD que separan en tiempo real la voz y el ruido ambiente. Esto facilita conversaciones nítidas incluso en calles concurridas o lugares con ruido.

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También incluyen el sistema Sound Steal, que reduce las fugas de sonido al gestionar de forma inteligente las frecuencias "medias y altas". Esta función, como el resto de configuraciones, pueden gestionarse desde la aplicación Nothing X.

Los Clip Pro se acompañan de su estuche de carga, que dispone del Smart Dial integrado, un control giratorio que permite ajustar el volumen, controlar la reproducción, responder llamadas y vincular dispositivos sin desbloquear el teléfono. Igualmente, cada auricular cuenta con controles físicos.

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CMF ha integrado una batería con hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga en los nuevos Clip Pro, que se aumenta hasta los 32,5 horas de autonomía total con el estuche de carga. Igualmente, ha asegurado que una carga rápida de 10 minutos proporciona hasta 4 horas de reproducción.

Para su conectividad, los auriculares incorporan Bluetooth 5.4, conexión simultánea a dos dispositivos, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair y certificación IP54.

Con todo, los CMF Clip Pro estarán disponibles desde el 7 de septiembre en los colores gris oscuro, gris claro y coral por 79,95 euros en Europa, asimismo, ya se pueden reservar.