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Fallece un bebé de 20 meses tras sufrir un golpe de calor en Fuerteventura

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Un bebé de 20 meses ha fallecido tras sufrir un golpe de calor en Fuerteventura durante el primer fin de semana de agosto, según han confirmado desde la Consejería canaria de Sanidad.

El bebé fue atendido en primera instancia en el Hospital de Fuerteventura, si bien tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde el pequeño falleció en la madrugada del sábado, 1 de agosto, al domingo, día 2.

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La muerte del bebé coincide con el episodio de altas temperaturas que se está produciendo en Canarias en los últimos días, con termómetros que han alcanzado los 40ºC en muchos puntos del archipiélago.

En este caso, el fallecimiento del bebé ha sido registrado en las islas como una muerte por golpe de calor y, por tanto, trasladada al Ministerio de Sanidad.

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