Anabel Pantoja respira tranquila por Kiko Rivera: "Estoy feliz de que, sobre todo, mi primo esté bien"

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La familia Pantoja sigue en el centro de la actualidad después del ictus que sufrió Kiko Rivera a finales de julio y de las especulaciones sobre el papel que está desempeñando Isabel Pantoja durante su recuperación. A ello se suma la expectación que ha generado el 70 cumpleaños de la tonadillera, y los rumores sobre cómo podría celebrarlo.

En medio de ese escenario, Anabel Pantoja deja clarouna vez más que no quiere convertirse en portavoz de los asuntos familiares. La influencer, que desde hace tiempo intenta mantener un perfil más discreto respecto a las polémicas que rodean al clan, se muestra tensa e incómoda cuando los periodistas le preguntan por su tía y por su primo.

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"No te voy a responder a nada, lo siento", dice con firmeza. Aunque expresa su alegría por la evolución del DJ, evita entrar en cualquier detalle relacionado con su estado de salud o con la situación familiar. "Yo feliz de que todo el mundo esté bien y que, sobre todo, Kiko esté bien, pero no voy a hablar ni de salud ni de nada", insiste.

También pide a la prensa que entienda su postura y le permita marcharse con tranquilidad. "Quiero salir tranquilamente y demás. Yo entiendo vuestro trabajo, pero por favor, ¿vale? Os he atendido, os he dado las buenas tardes", comenta antes de reiterar que no piensa pronunciarse sobre ningún asunto que no tenga que ver directamente con ella.

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La influencer tampoco entra a valorar las posibles acciones legales del DJ contra algunas de sus exparejas ni las informaciones relacionadas con el cumpleaños de la cantante. "No te voy a responder a nada que no tenga nada que ver conmigo, por favor", responde. Y sobre la celebración de su tía añade: "Sabéis que hace mucho tiempo que no hablo de nadie, de verdad".

De lo que sí habla es de sus planes más inmediatos. Tras una intensa etapa profesional, explica que durante el mes de agosto hará un alto en el camino para disfrutar de su hijo. "El mes de agosto voy a tener un paroncillo, ahora vengo de trabajar y ahora voy a tener un paroncillo para disfrutarlo con mi peque", comenta.

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Finalmente, confirma que sigue centrada en nuevos proyectos profesionales, un ámbito en el que quiere continuar creciendo en los próximos meses. Sin embargo, deja claro cuál es su prioridad: "Yo con mi familia quiero que todo esté bien, pero yo me mantengo al margen".