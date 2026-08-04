El Ibex 35 cierra al alza y supera por primera vez en la historia la cota de los 20.000 puntos

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El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes en los 20.023,6 puntos, lo que supone un alza del 0,21% y la primera vez en la historia del selectivo que supera la cota de los 20.000 enteros en un contexto marcado por la caída del petróleo.

El índice había superado el nivel psicológico a primera hora de la mañana, pero luego se tiñó levemente de rojo al caer hacia los 19.900 enteros. Finalmente, ha cerrado al alza.

En concreto, el barril de Brent caía un 5,01% al cierre de la sesión europea, hasta los 79,64 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 76 dólares, un 5,39% menos.

En la jornada de este martes, los inversores seguirán pendientes de Oriente Próximo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriese ayer que el estrecho de Ormuz podría estar abierto hoy mismo, tras anunciar conversaciones con las autoridades de Irán para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero, algo que desde Teherán ya han descartado.

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En las últimas horas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha expresado su confianza en que sea posible alcanzar un acuerdo con Irán "hoy o mañana" que permita abrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales.

Además, la mitad de los 50 estados de Estados Unidos anunciaron una demanda contra Trump y su Administración por los nuevos aranceles globales del 10% al 12,5% sobre las importaciones procedentes de la mayoría de sus socios comerciales, argumentando que son "igual de ilegales" que los previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo.

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En el ámbito empresarial, se ha conocido que los Entrecanales Franco han decidido vender un 3% de Acciona por 359 millones de euros.

Asimismo, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 991 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que confirmaba la liquidación a Repsol de 152,415 millones de euros en concepto del Gravamen Temporal Energético correspondiente al ejercicio 2023.

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Respecto a los datos macro, el paro registrado subió en 19.517 personas en julio y volvió a superar los 2,3 millones. Además, la Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados tras ganar una media de 41.727 ocupados respecto al mes anterior (+0,19%).

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.215,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias, de acuerdo con el resultado publicado por el Banco de España.

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En este contexto, los valores que más han subido han sido ArcelorMittal (+4,24%), Amadeus (+2,13%), Sacyr (+1,90%), Indra (+1,74%), Unicaja (+1,48%) y Grifols (+1,39%).

Del lado contrario se han situado Acciona (-7,18%), Acciona Energía (-2,72%), Endesa (-1,45%), Naturgy (-1,25%), Repsol (-1,15%) y Enagás (-0,94%).

El resto de mercados europeos también ha cerrado al alza: Londres ha subido un 0,30%; París, un 0,52%; Milán, un 1,26%; y Fráncfort, un 0,85%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,533%, tras haber cerrado el lunes en el 3,591%. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha descendido hasta los 42,7 puntos.

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Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,10% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1521 dólares por euro.