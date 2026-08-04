El Gobierno cesa a un cargo del Departamento de Seguridad Nacional tras publicar la cifra de entradas a Ceuta

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El Gobierno ha cesado a una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) encargada de la página web de este organismo, después de la publicación de los datos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado viernes 31 de julio.

Según fuentes gubernamentales, la mujer desempeñaba un cargo de confianza del que ha sido apartada tras la crisis migratoria en la ciudad autónoma, aunque mantiene su rango de funcionaria lo que le da derecho a ser reubicada en otro puesto de trabajo.

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La entrada masiva de migrantes comenzó a mediodía del jueves y se prolongó durante prácticamente todo el día, pero el Gobierno evitó dar cifras por canales oficiales de cuántas personas habían ingresado irregularmente en territorio nacional hasta más de 24 horas después, el viernes alrededor de las 14 horas.

Sin embargo, esa misma mañana la web del Departamento de Seguridad Nacional, que forma parte del Ministerio de la Presidencia, publicó un mensaje en el que señalaba que alrededor de 49.000 personas habían entrado a Ceuta en un solo día, lo que constituía la crisis migratoria más grave desde el año 2021.

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Esta era la primera cifra que aportaba el Gobierno, que elevaba la crisis a una categoría inédita, muy superior a la de mayo de 2021, en la que accedieron a Ceuta unas 10.000 personas en unas 48 horas.

Hasta el momento es el único cese tras este episodio, cuya responsabilidad el Gobierno atribuye a las mafias de tráfico de personas mientras aplaude la colaboración de Marruecos para el rápido retorno de los migrantes.