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Al menos cinco muertos y seis heridos tras un ataque con drones ucraniano contra la región de Moscú

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Al menos cinco personas han muerto y seis han resultado heridas en un ataque ucraniano con drones contra la región rusa de Moscú, cuyas defensas siguen repeliendo el ataque en la mañana de este martes, según las autoridades regionales.

"Según la información preliminar, cinco personas fallecieron y seis resultaron heridas", ha indicado en redes el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, que ha apuntado a daños por el impacto de un dron en la zona industrial de Novosyolki, donde ha provocado "varios incendios".

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El mayor de ellos se produjo en un almacén, si bien "ya ha sido extinguido", ha apuntado el dirigente, que ha indicado que "una subestación eléctrica y un edificio administrativo también han resultado dañados". "Los bomberos y todos los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar", ha agregado.

"Además, en la aldea de Solnishkovo, los restos del dron dañaron una vivienda y un automóvil", ha añadido, aunque precisando a renglón seguido que las llamas ya han sido extinguidas y que "no hay heridos".

El Ejército, con todo, "continúa repeliendo el ataque", ha señalado Vorobiov, aludiendo a avistamientos de drones sobre los distritos de Volokolamsk, Klin, Chejov y Serebriano-Prudski, todos en la región de Moscú.

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