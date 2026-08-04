Bárbara Goenaga descubre por la prensa que la Reina Letizia ha lucido una de sus joyas: "Me hace muchísima ilusión"

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MADRID (CHANCE)

Bárbara Goenaga atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, tanto en el plano profesional como en el personal. La actriz, que en los últimos años ha desarrollado con éxito su faceta como diseñadora de joyas, vivió una inesperada alegría al enterarse de que la Reina Letizia había lucido una de sus creaciones, una noticia que descubrió gracias a los periodistas durante un acto celebrado en Marbella.

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La intérprete, que recientemente acompañó a Borja Sémper en la gala benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer, donde el político fue reconocido con el premio "The Fighter" tras superar un tumor de páncreas, no pudo ocultar su emoción al conocer el gesto de la Reina.

"¡Qué emoción! Me he enterado por vosotras, pero me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión", confesó visiblemente emocionada. Goenaga quiso destacar además el compromiso de Doña Letizia con el diseño y la artesanía nacional, agradeciendo el apoyo que presta a pequeñas firmas españolas. "Es de agradecer el trabajo que hace con las marcas españolas, marcas pequeñitas. Yo creo que es muy consciente y es una labor súper importante que nos apoye así, así que todo mi agradecimiento es poco", afirmó.

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La actriz reconoció sentirse especialmente afortunada por este reconocimiento inesperado. "Me siento hiper afortunada, no pido nada más, por favor, agradecida hasta el final, muy, muy, muy agradecida", añadió.

Más allá de esta alegría profesional, Bárbara también habló con sinceridad sobre el duro año que ha vivido junto a Borja Sémper. La actriz explicó que el diagnóstico de cáncer de su pareja llegó apenas unos meses después del fallecimiento de su padre, una circunstancia que hizo que ambos afrontaran la enfermedad desde una perspectiva muy particular.

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"Cuando llegó el tema de Borja habían pasado solamente seis meses del fallecimiento de mi padre. Lo cogimos con mucha responsabilidad, con tranquilidad, con serenidad y creyendo mucho en los médicos, la verdad, y haciendo mucho caso", relató.

Goenaga aseguró que, aunque eran plenamente conscientes de la gravedad de la situación, decidieron centrarse en el presente y en la esperanza de que todo saliera bien. "Al final te das cuenta de que estás aquí ahora, estás bien, y es importante. Y la suerte que tenemos de estar vivos y estar bien", concluyó.

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