Temas del día de EFE Internacional del domingo 2 de agosto de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

MARRUECOS ESPAÑA

Ceuta/Madrid - Los migrantes que entraron irregularmente a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos continúan regresando a territorio marroquí este domingo, aunque en menor medida que los días anteriores, en los que decenas de miles volvieron por su propio pie, mientras la cifra de los fallecidos en el intento de alcanzar a nado territorio español continúa aumentando.

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OPEP+ REUNIÓN

Viena - La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decide este domingo elevar su bombeo en septiembre, por séptimo mes consecutivo, en un mercado sacudido por la guerra de Irán y los recurrentes bloqueos del estrecho de Ormuz.

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UE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Bruselas - Este domingo entran en vigor las normas de transparencia de la Unión Europea para los sistemas de inteligencia artificial, que les obligan a advertir a los usuarios cuando están interactuando con una máquina o cuando el contenido que ven se ha manipulado.

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ISRAEL PALESTINA

Al Jader - Israel retiene los cadáveres de 800 palestinos abatidos por el Ejército israelí o por colonos. Entre ellos, están también los cuerpos de 83 adolescentes y niños, cuyos familiares solo anhelan verlos una última vez y poder enterrarlos.

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializa su candidatura para las elecciones de octubre, que se perfilan como un nuevo pulso con la extrema derecha, representada ahora por el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

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Se enviará también un perfil de Lula.

ADEMÁS

ETIOPÍA ARABIA SAUDÍ

Adís Abeba.- .- Decenas de prisioneros etíopes condenados a muerte en Arabia Saudí permanecen en condiciones deplorables en el centro de detención de Khamis Mushait, en la provincia de Asir, con la esperanza perdida y a la espera de su turno para ser ejecutados. Por Simon Berhane.

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CHINA TABACO

Pekín- Las protestas de usuarias chinas en redes sociales contra el tabaquismo masculino han reavivado los llamamientos para endurecer la regulación en un país donde menos del 3 % de las mujeres fuman y la exposición al humo causa 100.000 muertes al año entre los fumadores pasivos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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MÉXICO CINE

Ciudad de México - El director mexicano Alfonso Coronel habla con EFE sobre la producción de ‘La Bola’, la primera producción nacional en utilizar inteligencia artificial para restaurar archivos de la Revolución Mexicana y que cuenta con la narración de Yalitza Aparicio, nominada al Óscar por su actuación en ‘Roma’

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AGENDA INFORMATIVA

Europa Viena.- OPEP+ REUNIÓN.- Siete 'petroestados' clave de la alianza OPEP+ celebran una teleconferencia para decidir si aumentan su oferta de crudo en septiembre, por sexto mes consecutivo. (Texto)

10:00h.- Oświęcim.- EUROPA GITANOS.- El 2 de agosto de 2026 se celebrará en Auschwitz-Birkenau el acto internacional por el 82.º aniversario del asesinato de 4.300 sinti y romaníes en el campo nazi.

América Buenos Aires.- ROSALÍA.- La cantante española Rosalía ofrece en el Movistar Arena de Buenos Aires el segundo de los cuatro shows que tiene programados en Argentina, como parte de la etapa latinoamericana de su gira LUX Tour 2026

Buenos Aires.- FÚTBOL ARGENTINA.- Continúa la tercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Aldosivi-Gimnasia y Esgrima, Deportivo Riestra-Barracas Central, Newell's-Boca Juniors, River Plate-Rosario Central y Lanús-Instituto (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS CORRUPCIÓN.- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se presentará el lunes de forma voluntaria ante un juzgado de Tegucigalpa por un caso de presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013.. (Texto) (Foto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El Partido de los Trabajadores (PT) oficializa al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como su candidato para las elecciones de octubre, en un evento en la ciudad de São Paulo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Washington.- KAROL G..- Karol G llega a Washington con su actual gira musical 'Viajando Por El Mundo Tropitour' que incluye 65 paradas hasta julio de 2027. (Texto)

17:00h.- Santo Domingo.- CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE.- Resumen de la jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (Texto) (Foto)

18:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA VATICANO.- El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, preside este domingo una solemne misa en la Catedral Metropolitana de la capital guatemalteca, en el marco de su visita oficial que afianza las relaciones bilaterales con el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio-África Kinsasa.- RD CONGO ÉBOLA.- El director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), Jean Kaseya, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, viajan este domingo al este de la República Democrática del Congo (RDC) para reforzar el apoyo al país en la lucha contra el ébola.

06:00h.- Al Jader.- ISRAEL PALESTINA.- Israel retiene, tanto desde hace semanas como décadas, los cadáveres de 800 palestinos abatidos por el Ejército israelí o por colonos. Entre ellos, están también los cuerpos de 83 adolescentes y niños, cuyos familiares solo anhelan verlos una última vez y poder enterrarlos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia Pekín.- CHINA TABACO.- Las protestas de usuarias chinas en redes sociales contra el tabaquismo masculino han reavivado los llamamientos para endurecer la regulación en un país donde menos del 3 % de las mujeres fuman y la exposición al humo causa 100.000 muertes al año entre los fumadores pasivos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Texto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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