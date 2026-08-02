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El alcalde de Moscú califica de "atroz acto terrorista" la explosión mortal cerca de una cafetería de la ciudad

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El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha calificado este domingo de "atroz acto terrorista" la explosión ocurrida en la víspera en una cafetería de la capital rusa que hasta el momento se ha saldado con tres muertos y 21 heridos.

"Ayer se cometió en Moscú un atroz acto terrorista que se cobró vidas humanas. Los heridos se encuentran ahora en hospitales de la ciudad, donde se les está prestando toda la asistencia necesaria", ha afirmado en sus redes sociales.

Sobianin ha indicado que ya se está investigando lo sucedido y ha asegurado que "los culpables serán localizados sin falta y recibirán el castigo que se merecen".

La explosión ha ocurrido concretamente en la inmediaciones de la plaza de Kudrinskaya, en la capital rusa, en torno a las 20.10 horas (las 19.10 en España peninsular y Baleares), donde se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el enorme rascacielos diseñado por Mijail Posokhin durante el periodo estalinista.

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Los fallecidos son la sospechosa del ataque, que supuestamente activó el explosivo cuando un guardia de seguridad intentó impedir su entrada al establecimiento. El guardia y uno de los clientes también han muerto.

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