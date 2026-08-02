Javier García termina séptimo en skiff PR1 paralímpico en el Europeo de remo

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El español Javier García ha terminado en la séptima plaza absoluta en skiff PR1 paralímpico después de vencer este domingo en la final B en la última jornada del Campeonato de Europa de remo, que se ha celebrado en Varese (Italia), y España se despide de la cita con una medalla.

El alicantino, que en su estreno internacional este año fue sexto en la Copa del Mundo de Lucerna (Suiza), no dio opciones a sus rivales en el lago de Varese y logró el triunfo en la final de consolación de la categoría, que le valió para firmar la séptima plaza absoluta.

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El campeón de España, diploma paralímpico en los Juegos de París, ya aventajaba a su más inmediato perseguidor al paso por el primer 500 en más de seis segundos, que se ampliaban a los 42 en la llegada. Así, cruzó la meta en 9:54.42, por los 10:36.56 del ruso con bandera neutral Almaz Sharafiev, segundo. Por detrás, completaban la final B los representantes de la República Checa (11:15.85), Polonia (11:33.35) y Rumanía (13:34.59).

De esta manera, España, que competía en la cita con dos botes, cierra su participación con la plata lograda el sábado por el doble scull de los gallegos Rodrigo Conde (Club Remo Miño) y Caetano Horta (Club Mar de Noia).

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