Al menos 16 detenidos en Sudáfrica por violencia relacionada con marchas antiinmigración

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Nairobi, 2 ago (EFE).- Al menos 16 personas fueron detenidas en Sudáfrica tras actos de violencia, saqueo y destrucción de propiedad relacionados con una supuesta marcha antiinmigración en el pueblo de Northam, en la provincia de Limpopo (noreste), informó este domingo la Policía del país.

"Una operación multidisciplinaria en la que participaron la Policía Sudafricana y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley resultó en la detención de 16 sospechosos, de entre 21 y 45 años, acusados ​​de violencia pública", publicó el cuerpo policial en su cuenta de la red social X.

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El incidente ocurrió el viernes cuando miembros de la Policía realizaban una campaña de concientización comunitaria, cuando un grupo atacó a los asistentes, agredió a tres miembros de la comunidad y dos vehículos policiales y otro perteneciente a un comerciante extranjero.

"Los sospechosos presuntamente se dirigieron a una tienda spaza propiedad de un extranjero, donde saquearon comestibles y otros artículos, incluyendo un refrigerador, antes de prender fuego al vehículo del propietario", reza el comunicado.

La violencia xenófoba en Sudáfrica alcanzó su punto álgido el pasado 30 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles en una fecha que los convocantes habían dado como límite para que las personas indocumentadas abandonasen el país.

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Esta presión social ha derivado en los últimos dos meses en la salida del país de 72.906 personas, según el Gobierno sudafricano, aunque solo las repatriaciones a Zimbabue superan las 115.000, de acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades del país vecino.

Además de Zimbabue, países como Nigeria, Kenia, Uganda, Malaui, Ghana o Mozambique han repatriado en las últimas semanas a miles de ciudadanos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos. EFE

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