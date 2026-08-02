La Policía de Sri Lanka da por resueltos los disturbios de la gran cárcel de Mahara

Guardar

Las autoridades de Sri Lanka han dado carpetazo a los disturbios que han sacudido durante todo este pasado sábado la gran cárcel de Mahara tras un enfrentamiento entre presos y guardias y un posterior intento de fuga que se ha saldado con un recluso muerto y seis heridos.

La Autoridad Penitenciaria del país ha anunciado el traslado de 104 presos de la cárcel, situada a las afueras de la capital, Colombo, y confirmado la retirada de los efectivos de la Fuerza de Intervención Rápida de la Policía, del Ejército y de la Armada que acabaron entrando ayer por la noche en el patio de la cárcel para contener a la población carcelaria.

PUBLICIDAD

Los incidentes comenzaron durante una visita de familias a la prisión para preguntar por el bienestar de los presos. Los reclusos arrojaron piedras a los guardias de la cárcel y un grupo de ellos intentó protagonizar una fuga infructuosa. Los guardias abrieron fuego contra los presos, de ahí las víctimas, confirmadas por fuentes médicas en un balance provisional.

Terminada la crisis, familiares de los reclusos podrán continuar con el régimen de visitas a partir de este próximo lunes mientras comienzan las obras para reparar los daños causados por el amago de motín, que han afectado a la división de rehabilitación, el área de visitas, el hospital penitenciario, la cocina, la sección industrial y varios edificios anexos, según recoge el portal ceilandés NewsWire.

PUBLICIDAD