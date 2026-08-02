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Arthur Gea destrona a Shapovalov y conquista su primer título ATP en Los Cabos

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El francés Arthur Gea ha conquistado su primer título ATP después de superar en la final del torneo de Los Cabos (México), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, al campeón defensor, el canadiense Denis Shapovalov (6-3, 6-4).

Gea, de 21 años y número 127 del mundo, fue capaz de levantar seis de las siete pelotas de rotura a las que se enfrentó y cerró el primer set sin sufrir quiebres, materializando un 'break' en el octavo juego.

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Ya en la segunda manga, se adelantó 3-1 y respondió con un 'contrabreak' a la única rotura del norteamericano, cerrando el partido con juego en blanco tras una hora y 29 minutos de lucha. Este lunes, Gea entrará en el 'Top 100' del ranking ATP por primera vez en su carrera.

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