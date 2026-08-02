Ayuso censura a bomberos en huelga que han "intoxicado en los momentos más difíciles": "Han tenido poca sensibilidad"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este domingo a los bomberos en huelga que han estado "intoxicando en los momentos más difíciles" y ha afirmado que "han tenido poca amabilidad y sensibilidad con sus compañeros".

"Tendrían que haber estado como el resto de sus compañeros, jugándose la vida en primera línea de fuego y no intoxicando en los momentos más difíciles. Y decir que ellos lo hubieran resuelto es mentir enormemente y además ayudar poco en estos momentos", ha lamentado la dirigente autonómica en declaraciones a los periodistas desde Pelayos de la Presa, uno de los municipios de la Sierra Oeste más afectados por el fuego.

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Asimismo, ha señalado que el 80% de los fuegos en la Comunidad de Madrid quedan en conatos y que se han aumentado la plantilla y los recursos "año a año" con casi 53 millones en 2026, además de subrayar el refuerzo del Plan Infoma.

"Somos la región europea que más invierte en extinción de incendios por hectárea.

Por eso además ayudamos a otros fuegos, lo hicimos en Almorox y lo hacemos en Guadalajara", ha defendido Díaz Ayuso.

El Gobierno regional informó la semana pasada de que iba a estudiar "todas las vías jurídicas y administrativas" contra el "1%" del personal laboral del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (Infoma) "en huelga".

Consideró que era "inadmisible que, en plena emergencia de interés nacional, un reducido grupo de personal laboral del Infoma --60 bomberos forestales de un colectivo de 2.100 que trabajan en la región-- mantenga una estrategia de chantaje que pretende condicionar la organización operativa y trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento ejemplar de los servicios de emergencia".

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El Gobierno autonómico se refería a las reclamaciones que han venido haciendo un grupo de bomberos forestales y que plasmaban en un comunicado, donde afirmaban que se encontraban "sin vehículos" en la Dirección General de Emergencias para acudir al lugar de prestación del servicio.