Agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Ejército libanés atribuye ahora las heridas de los militares en Bint Jbeil a un "artefacto explosivo"

Imagen VZGF6B5L4BHJ5MQJSYYKYQAOPI
Guardar

El Ejército de Líbano ha cambiado su versión sobre el incidente que ha dejado al menos cinco de sus militares heridos esta mañana en lo que inicialmente describió como un "ataque hostil israelí" y ahora achaca a la explosión de "un artefacto explosivo sospechoso".

El incidente, en cualquier caso, ha ocurrido en el municipio de Kfarkela, en la gobernación de Nabatiyé, uno de los principales escenarios de la invasión israelí en la región meridional de Líbano, mientras los militares "escoltaban un vehículo del Ejército junto a los residentes de la localidad", sin dar más detalles.

PUBLICIDAD

El incidente es, de todas formas, un nuevo episodio de tensión por la continuación de las operaciones israelíes en la zona a pesar del reciente acuerdo entre Israel y Beirut.

Sin ir más lejos, esta misma semana, el comandante del Ejército de Líbano, Rodolphe Haykal, denunció que las constantes agresiones de Israel y sus violaciones del acuerdo alcanzado con Beirut obstaculizan el despliegue militar libanés en el sur del país, en las denominadas "zonas piloto", donde teóricamente deben recibir el control de manos de los militares israelíes.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Javier García termina séptimo en skiff PR1 paralímpico en el Europeo de remo

Javier García termina séptimo en skiff PR1 paralímpico en el Europeo de remo

Abascal pide "militarizar permanentemente la frontera" de Ceuta ante la "invasión" de la que culpa a Marruecos y Sánchez

Abascal pide "militarizar permanentemente la frontera" de Ceuta ante la "invasión" de la que culpa a Marruecos y Sánchez

El alcalde de Moscú califica de "atroz acto terrorista" la explosión mortal cerca de una cafetería de la ciudad

El alcalde de Moscú califica de "atroz acto terrorista" la explosión mortal cerca de una cafetería de la ciudad

Al menos 16 detenidos en Sudáfrica por violencia relacionada con marchas antiinmigración

Infobae

La 87 Quincena Musical de San Sebastián arranca este domingo con el recital del tenor Juan Diego Flórez en el Kursaal

La 87 Quincena Musical de San Sebastián arranca este domingo con el recital del tenor Juan Diego Flórez en el Kursaal