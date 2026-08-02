El Ejército libanés atribuye ahora las heridas de los militares en Bint Jbeil a un "artefacto explosivo"

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El Ejército de Líbano ha cambiado su versión sobre el incidente que ha dejado al menos cinco de sus militares heridos esta mañana en lo que inicialmente describió como un "ataque hostil israelí" y ahora achaca a la explosión de "un artefacto explosivo sospechoso".

El incidente, en cualquier caso, ha ocurrido en el municipio de Kfarkela, en la gobernación de Nabatiyé, uno de los principales escenarios de la invasión israelí en la región meridional de Líbano, mientras los militares "escoltaban un vehículo del Ejército junto a los residentes de la localidad", sin dar más detalles.

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El incidente es, de todas formas, un nuevo episodio de tensión por la continuación de las operaciones israelíes en la zona a pesar del reciente acuerdo entre Israel y Beirut.

Sin ir más lejos, esta misma semana, el comandante del Ejército de Líbano, Rodolphe Haykal, denunció que las constantes agresiones de Israel y sus violaciones del acuerdo alcanzado con Beirut obstaculizan el despliegue militar libanés en el sur del país, en las denominadas "zonas piloto", donde teóricamente deben recibir el control de manos de los militares israelíes.

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