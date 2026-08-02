Kolo Muani deja el PSG y regresa a la Juventus

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El Paris Saint-Germain y la Juventus anunciaron este domingo el traspaso al equipo italiano del delantero francés Randal Kolo Muani, quien ya estuvo cedido en Turín media temporada en 2025.

Kolo Muani se incorporó a la cantera del FC Nantes en 2015, equipo con el que debutó en la Ligue 1 francesa. De allí pasó al Eintracht Frankfurt, donde su carrera despegó, y en 2023 fichó por el PSG. La primera mitad de 2025 estuvo cedido en la Juventus y la pasada campaña, en el Tottenham inglés.

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Ahora, a sus 27 años, Kolo Muani se pone a las órdenes de Luciano Spalletti y vuelve a una 'Juve' donde dejó buen recuerdo, con diez goles y tres asistencias en 22 partidos.