Al menos 7 muertos en un atentado suicida durante una protesta de paz en Pakistán

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Islamabad, 2 ago (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras 18 resultaron heridas el domingo cuando un presunto terrorista se inmoló frente a la entrada de una comisaría en el distrito de Swat, en la conflictiva provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa (KP), mientras se desarrollaba una manifestación por la paz, informó la Policía.

"Alrededor de las 18:00 horas (13:00 GMT), un terrorista suicida se inmoló mientras se desarrollaba una protesta frente a la comisaría de Kabal (...). Siete personas, entre ellas agentes de policía, han fallecido y 18 han resultado heridas en la explosión", declaró a EFE el portavoz de la policía de Swat, Nasir Iqbal.

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Unas mil personas se estaban manifestando para exigir la paz en la zona, la cual lleva años sufriendo ataques de militantes. Malala Yousafzai, la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz, fue tiroteada por los talibanes en la misma Swat, su ciudad natal, en 2012.

El medio local Dawn News informó de que la protesta había atraído a una gran multitud procedente de todo el distrito y que el atentado se produjo mientras el último orador se dirigía a la multitud, desatando el pánico entre los participantes.

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Iqbal indicó que se encontró la cabeza cortada del presunto terrorista suicida en el lugar del atentado y que la policía sigue investigando si actuó solo, mientras que las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y pusieron en marcha una operación de búsqueda.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado.

Más de 31.000 incidentes terroristas

Pakistán ha experimentado un repunte de atentados desde que los talibanes afganos volvieron al poder en la vecina Kabul en 2021.

Islamabad acusa a Afganistán y a la India de apoyar al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes, y a los grupos insurgentes baluchis que atentan en su territorio.

Nueva Delhi y Kabul rechazan estas acusaciones.

Pakistán ha registrado más de 3.100 incidentes relacionados con el terrorismo en 2026, entre ellos 28 atentados suicidas con bombas, según cifras del Ejército. Casi todos los incidentes concentran en las provincias de KP (62,7 % de los casos) y Baluchistán (36,5 %).

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El teniente general Ahmed Sharif, director general de Relaciones Públicas Inter-Servicios de la Fuerzas Armadas, declaró que 819 paquistaníes han perdido la vida en incidentes relacionados con el terrorismo en lo que va de año, lo que supone una media de cuatro muertes al día.

De ellos, casi 500 pertenecían a fuerzas de seguridad, mientras que 322 eran civiles. EFE