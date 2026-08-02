Autoridades mexicanas controlan un motín de migrantes cubanos para evitar ser deportados

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Tapachula (México), 2 ago (EFE).- Alrededor de 40 migrantes cubanos que fueron asegurados y trasladados del centro del país a la estación migratoria siglo XXI, en el sureño estado de Chiapas, se amotinaron al conocer que iban a ser deportados y prendieron fuego al interior de las instalaciones.

Los cubanos que permanecían bajo resguardo de las autoridades mexicanas no pudieron acreditar su legal estancia en México y se presume que prendieron las colchonetas al interior de la estación migratoria.

Tras esta situación, se solicitó la presencia de las fuerzas federales quienes acudieron al auxilio e implementaron un operativo preventivo en el perímetro de la estación migratoria, mientras que otros ingresaron al inmueble para controlar a las personas alojadas.

Hasta la noche del sábado, las autoridades federales no han informado sobre si existen personas lesionadas y la situación del proceso de deportación a consecuencias de los hechos ocurridos al interior de la estación migratoria siglo XXI.

En el lugar se observaron a policías municipales, estatales y federales, quienes restablecieron el orden, mientras los migrantes permanecen bajo resguardo del personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Este es el primer motín o incidente que se registra en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que la migración masiva se mantiene varada en la frontera sur por las políticas de Estados Unidos y por el asilo.

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Hasta la parte exterior de este inmueble llegó Luis Rey García, del Centro de Dignificación Humana, quien informó que hasta este centro migratorio traen deportados de Venezuela, cubanos y otras nacionalidades, quienes están hasta 10 días.

“Pedimos a la opinión pública que abran las puertas de la estación migratoria, haya sido lo que haya sido, tenemos que saber como ciudadanos Tapachultecos que está pasando al interior de esta cárcel migratoria”.

En la estación migratoria siglo XXI, García Villagrán, dijo que los migrantes sufren incomunicación y son obligados a contratar abogados.

Estimó que hay 65.000 migrantes varados en la frontera sur, quienes están a la espera de resoluciones positivas o negativas.

Un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023 provocó la muerte de 40 migrantes, un caso por el que el excomisionado de Migración mexicano, Francisco Garduño, fue vinculado a un proceso judicial por su probable responsabilidad, entre otros mandos de menor rango. EFE

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