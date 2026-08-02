Las Fuerzas Aerotransportadas rusas desfilan orgullosas por Moscú en su 96º aniversario

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Moscú, 2 ago (EFE).- Miembros de las Fuerzas Aerotransportadas (VDV) rusas desfilaron este domingo por el centro de Moscú en su 96º aniversario mostrando con orgullo los colores de la brigada militar así como los de su bandera.

Cada 2 de agosto las calles de Moscú se llenan de soldados y veteranos vistiendo telniashkas (camiseta interior de rayas bicolor de manga larga o sin mangas) azules, el color que identifica a los miembros de las VDV.

Además de pasear con sus familias, los militares festejan su día por todo lo alto con alcohol en plazas y parques de las ciudades rusas, por lo que es habitual verles disfrutar del mes de agosto fuera de servicio bañándose semidesnudos en fuentes públicas.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a la brigada en su día especial, en el que se saludan y dan la enhorabuena estrechándose la mano y con abrazos cada vez que se cruzan con un camarada.

"Quisiera destacar especialmente las acciones hábiles y decisivas de los paracaidistas, quienes hoy, codo con codo con sus camaradas, defienden a Rusia durante una operación militar especial, demostrando heroísmo y valentía en las zonas más críticas del frente", reza el mensaje de felicitación del jefe de Estado, publicado en la página web del Kremlin.

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Putin destacó la "unidad fraternal y apoyo mutuo" de los miembros de la brigada, cuya bandera reza el lema "nadie excepto nosotros".

Miembros de las VDV, brigada que sufrió un gran número de bajas al inicio de la guerra de Ucrania en 2022 debido a la mala gestión de la invasión de tropas rusas en territorio ucraniano, celebraron también una ceremonia de colocación de flores en el monumento a los paracaidistas caídos en la plaza Suvórov, cerca del Museo Central de las Fuerzas Armadas Rusas.

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Las Fuerzas Aerotransportadas rusas son consideradas una brigada de élite de despliegue rápido desde el aire. Sin embargo, sus tácticas se han visto desfasadas debido a la evolución de la guerra moderna y la aparición de nuevas tecnologías, como los drones, que destacan por su efectividad contra efectivos en tierra.EFE

(foto)(vídeo)