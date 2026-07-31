Gobierno de Fujimori no decidió si otorga salvoconducto a Betssy Chávez para ir a México

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Lima, 31 jul (EFE).- El Gobierno de Perú aún no ha tomado una decisión final sobre el pedido de salvoconducto para Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien se encuentra en la embajada de México en Lima, después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgase el asilo diplomático.

El refugio concedido fue la respuesta al proceso por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022, por el que Chávez fue condenada, junto a Castillo, a 11 años y 5 meses de cárcel.

Consultada sobre otorgar un salvoconducto para que Chávez pueda viajar a México, Fujimori respondió a los periodistas que "todavía no hemos tomado la decisión final" y que va a tener "una conversación larga" con el canciller Carlos Espá sobre este asunto.

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Horas antes, Espá había declarado a los medios de comunicación que el gobierno peruano actuará en cumplimiento de la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático, y que dispone la emisión del salvoconducto a quien haya recibido asilo, pero sin confirmar que, efectivamente, procederán de esa forma.

Perú retiró a su embajador en México y expulsó al embajador mexicano en Lima en diciembre de 2022, después de que el entonces presidente López Obrador condenase la destitución y encarcelamiento de Castillo y no reconociese la legitimidad de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025) como sucesora.

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Las relaciones entre ambos países quedaron entonces a nivel de encargados de negocios hasta noviembre de 2025, cuando Perú rompió todos los lazos y expulsó al resto del personal diplomático mexicano, al enterarse que México había otorgado el asilo a Chávez.

Sin embargo, el canciller peruano también declaró que tiene la esperanza de que las relaciones de su país con México se terminen normalizando y pueda producirse un encuentro entre las presidentas de los dos países, Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum, al afirmar que ve "muchas similitudes" entre ellas. EFE

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