Al menos un muerto en Gaza por otro ataque israelí tras el anuncio de desarme de Hamás

Guardar

Al menos un palestino ha muerto y otros diez han resultado heridos este viernes tras una serie de ataques con drones ejecutados por el Ejército de Israel en distintos puntos de la Franja de Gaza.

Según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA, un dron ha acabado con la vida de un ciudadano palestino tras impactar contra una motocicleta en el barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza. Por otro lado, un segundo proyectil lanzado contra un edificio residencial en las inmediaciones del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, ha dejado diez heridos.

PUBLICIDAD

Las autoridades han trasladado de urgencia a los heridos y a la víctima al Hospital de Al Auda.

Este es el segundo ataque mortal perpetrado por el Ejército de Israel desde el anuncio del acuerdo de desarme con Hamás este viernes después de que la delegación de la milicia se reuniese con los mediadores egipcios, qataríes y turcos en El Cairo.

PUBLICIDAD

El acuerdo contempla que la milicia palestina entregue las armas a fin de que la Junta de Paz, el organismo internacional configurado por el presidente norteamericano, termine de tomar las riendas del enclave, primero con la instalación de la Fuerza de Estabilización Internacional y después con la puesta en marcha del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), la entidad política que dirigirá el economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath.

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre este último ataque, ha anunciado en redes sociales la muerte de un alto cargo de las Brigadas Ezzedín al Qassam, ala militar de Hamás, en un bombardeo perpetrado este jueves contra ciudad de Gaza.

PUBLICIDAD